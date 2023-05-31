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المالكي يطلع نظيره المصري على مجمل التطورات الفلسطينية

الأربعاء 31 مايو 2023 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يطلع نظيره المصري على مجمل التطورات الفلسطينية



القاهرة/سما/

 أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، نظيره المصري سامح شكري، على مجمل التطورات الفلسطينية.

كما تناول اللقاء، الذي عُقد في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تأثير ممارسات  الحكومة اليمنية الإسرائيلية المتطرفة في مستقبل القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة.

واستعرض المالكي، على هامش زيارة رئيس الوزراء محمد اشتية على رأس وفد وزاري إلى جمهورية مصر العربية، الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة، والانتهاكات المتتالية التي تستهدف الأماكن المقدسة.

وجدّد المالكي مطالبته بالضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

من جانبه، أعاد الوزير شكري التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

كما شدد على أهمية قيام الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بدورها من أجل توفير الظروف الملائمة للدفع قُدمًا بمسار السلام خلال الفترة المقبلة، وبما يحقق السلام والاستقرار المنشودين بالمنطقة.

وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني مساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، ومستشار أول نداء البرغوثي، والمستشار ناجي الناجي، ومن الجانب المصري مدير إدارة شؤون فلسطين السفير أسامة خضر، وسفير مصر لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، والمستشار عمرو مسعد.

#رياض المالكي

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