هنية يتلقى دعوة رسمية لزيارة القاهرة لبحث هذه الملفات..

القاهرة/سما/

قال مصدر فلسطيني مطلع، الأربعاء، إن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، تلقى دعوة رسمية لزيارة العاصمة المصرية القاهرة لبحث القضية الفلسطينية.



وأضاف المصدر (رفض الكشف عن هويته) للأناضول: “هنية تلقى دعوة مصرية لزيارة القاهرة خلال أيام لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين هناك”.



وأوضح أن هنية سيبحث عددا من الملفات مع المسؤولين المصريين تتعلق بـ”القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة وعملية إعادة الإعمار وملف المصالحة الداخلية”.



وفي 31 مايو/ أيار لعام 2021، وضع مدير جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، خلال زيارة أجراها لغزة آنذاك، حجر الأساس لبناء مجمع سكني بإشراف وتمويل مصري؛ ضمن جهود مصر لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية في ذلك العام.



ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة.



وتأتي هذه الدعوة في ظل زيارة رسمية يجريها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية للقاهرة، لمدة 3 أيام حيث من المقرر أن تنتهي الأربعاء.



والثلاثاء، التقى اشتية مدير المخابرات المصرية كامل، وبحث معه عدة قضايا على رأسها ما “يتعلق بقطاع غزة وسبل التخفيف من معاناة سكانه، وتسهيل الحركة عبر المعابر، وتوصيل الكهرباء من مصر إلى غزة لرفع كفاءتها وقدرتها الاستيعابية، وسير عملية إعادة إعمار القطاع”.



كما ناقش الطرفان ضرورة “وجود دور مصري في عملية إنشاء محطات تحلية مياه ممولة من المانحين في غزة، وتفعيل شبكات الهاتف المحمول الفلسطيني في مصر”.

ووضع اشتية رئيس المخابرات المصرية في صورة الوضع بفلسطين، في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.



ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني من أوضاع معيشية متدهور للغاية في غزة؛ جراء حصار إسرائيلي مشدد منذ 2007.



وحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، في مايو/ أيار 2022، أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 47 بالمئة.