  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أثناء لقاء سرّي بين المخابرات الإيطالية والموساد.. الكشف عن كواليس حادثة انقلاب القارب وخطأ القبطان الكبير

الأربعاء 31 مايو 2023 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أثناء لقاء سرّي بين المخابرات الإيطالية والموساد.. الكشف عن كواليس حادثة انقلاب القارب وخطأ القبطان الكبير



القدس المحتلة / سما /

 كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية النقاب عن كواليس حادثة انقلاب قارب سياحي في بحيرة ماجوري بشمال إيطاليا يوم الاثنين، حيث اجتمع على متن القارب مجموعة من عملاء الاستخبارات من إيطاليا والموساد الإسرائيلي.

ووفقا لوسائل إعلام إيطالية، فقد غرق 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بانقلاب قارب سياحي كان على متنه نحو 25 شخصا، ومن بين القتلى عنصران في الاستخبارات الإيطالية وإسرائيلي في الخمسينيات من عمره، أما الضحية الرابعة فهي مواطنة روسية.

وأفادت الأنباء أن العملاء الإسرائيليين غادروا إيطاليا على متن رحلة عسكرية إسرائيلية على عجل صباح الثلاثاء، تاركين وراءهم السيارات المستأجرة التي استخدموها في الرحلة.

وبحسب موقع الصحيفة الإسرائيلية، فإن ضباط المخابرات الإيطاليين والإسرائيليين حضروا اجتماعات سرية في إقليم لومباردي، تبادلوا خلالها معلومات ووثائق سرية. وبسبب طول الاجتماعات، تأخر الإسرائيليون عن موعد رحلة الطيران، وقرروا تمديد إقامتهم وقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنطقة، وفق “الجزيرة”.

ويبدو أن أحد ضباط الاستخبارات الحاضرين في الاجتماعات يعرف القبطان، وعرض عليه الإبحار بيخته للاحتفال بعيد ميلاد أحد ضباط المخابرات.

وأظهر التحقيق في القضية أن القبطان تجاهل التنبؤات الجوية التي نبّهت إلى أن البحر كان هائجا والرياح يمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كلم في الساعة، لدرجة أنه تمّ تأجيل الرحلات الجوية في المنطقة.

كما يشتبه في أن القبطان -الذي فقد شريكته في كارثة انقلاب اليخت السياحي- وضع 23 راكبا على قاربه الذي يبلغ طوله 15 مترا فقط، رغم انه لا تتعدى سعته 15 شخصا.

ووفقا لمعاريف، فقد بدا الأمر وكأنه حادث روتيني، لكن الغموض المحيط بهوية الضحية الإسرائيلية والأحداث التي أعقبت حادث انقلاب القارب السياحي، أثار الكثير من التساؤلات.
اجتماع سري

من جانبها، أفادت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، بأن اجتماع الركاب على متن اليخت السياحي الذي نشر في البداية بأنه “حفلة عيد ميلاد”، كان لقاءً سريا بين وكلاء استخبارات إيطاليين وإسرائيليين.

وذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا” أنه كان على متن اليخت 25 عميلا من جهاز الاستخبارات الإيطالي وجهاز الموساد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن تل أبيب أعادت -ضمن عملية سرية- 10 عملاء استخبارات من الموساد كانوا مشاركين في الاجتماع، على متن طائرة عسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد حادثة انقلاب القارب السياحي، تم تخليص وإخراج عملاء الاستخبارات الإيطاليين ضمن عملية سرية من غرف الطوارئ، كي لا يتم الكشف عن هوياتهم.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة معاريف، فإن ضباط جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) الذين كانوا على متن القارب السياحي الذي غرق في بحيرة ماجوري الإيطالية، لم يخططوا للرحلة البحرية مسبقا، لكنهم قرروا المضي فيها في اللحظة الأخيرة، بعد أن طال الاجتماع الذي عقدوه وتأخروا عن موعد رحلة الطيران للعودة إلى إسرائيل.

وجراء الطقس العاصف، حوصر القارب السياحي في رياح قوية للغاية تحت سحابة “ركامية” عظيمة، مما تسبب في انقلاب السفينة في ثوان وغرق 4 من ركابها، بينما سبح الركاب الآخرون باتجاه ضفاف البحيرة التي كانت تبعد حوالي 150 مترا.

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال: عملية طولكرم "خطيرة ومختلفة" (فيديو)

حادثة مقتل ضباط استخبارات من "إسرائيل" وإيطاليا : لم يكونوا في "حفلة عيد ميلاد"

فيديو: تفاصيل جديدة عن عملية "حرميش"

مصدر رفيع : إسرائيل ترفض شرطين سعوديين لاتفاق تطبيع علاقات

اشتية يبحث مع رئيس المخابرات المصرية سبل تخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة

تخوف إسرائيلي من مواجهة شاملة: الحرب مع حزب الله ليست لعبة أطفال والأفضل أن تبقى إيران حافة نووية

بعد عملية طولكرم.. نتنياهو وبن غفير يتوعدان

الأخبار الرئيسية

image_processing20230531-3999789-20t226

محدث: 5 شهداء فلسطينيين وجرحى من الجبهة الشعبية في لبنان واسرائيل تنفي

أبو هولي: الوضع المالي للاونروا خطير جدا ولم تحصل الا على 300 مليون $ حتى الان من ميزانيتها..

سلمان

مصدر رفيع : إسرائيل ترفض شرطين سعوديين لاتفاق تطبيع علاقات

image_processing20230531-849-ah1q5j

الكشف عن هوية ضابط المخابرات الإسرائيلية الذي لقي مصرعه بإيطاليا

photo_2023-05-31_03-39-32

بالفيديو: اشتية يتحدث عن ملف المصالحة والوضع الاقتصادي ومستقبل الصراع مع الاحتلال..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية