الموساد يقر بأن القتيل بحادث المركب الإيطالي أحد عناصره السابقين

القدس المحتلة / سما /

أكد الموساد الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، أن القتيل في حادث انقلاب مركب سياحي في بحيرة ماجوري في شمال إيطاليا، يوم الأحد الماضي، هو عنصر سابق في الموساد. وكانت الرقابة العسكرية الإسرائيلية قد سمحت بالنشر أن القتيل يدعى إيرز شمعوني (50 عاما).

وجاء في بيان باسم الموساد صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه "بسبب خدمته في الجهاز ليس بالإمكان التوسع حوله". وأضاف البيان أن "الموساد فقد عضوا عزيزا، عاملا متفانيا ومحترفا، كرّس حياته من أجل أمن دولة إسرائيل طوال عشرات السنين، وبعد تقاعده أيضا".

وقضى أربعة أشخاص، بينهم عنصران في الاستخبارات الإيطالية وعنصر الموساد شمعوني، ومواطنة روسية، في انقلاب قارب سياحي إثر هبوب رياح قوية في بحيرة ماجوري بشمال إيطاليا.

وأفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" بأن الأشخاص الذين تواجدوا على متن قارب سياحي في بحيرة ماجوري لم يكونوا يشاركون في حفل عيد ميلاد أحد الركاب، مثلما تم الادعاء، وإنما هم عملاء استخبارات إيطاليين وإسرائيليين، وأن تجمعهم كان لقاء بين وكلاء استخبارات.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أنه تواجد على متن القارب 20 عميل استخبارات إيطاليين وإسرائيليين.

ووفقا للصحيفة، فإنه في أعقاب الحادث جرت إعادة 10 عملاء إسرائيليين إلى إسرائيل برحلة جوية عاجلة على متن طائرة عسكرية، صباح أول من أمس.

وفي موازاة ذلك، تم إخراج عملاء الاستخبارات الإيطاليين بسرية من غرف الطوارئ التي رقدوا فيها في إيطاليا كي لا يتم الكشف عن هوياتهم.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت، الإثنين، عن أن القتيل الإسرائيلي في حادث القارب هو متقاعد من جهاز الأمن الإسرائيلي، في الخمسينات من عمره.

وجاء في بيان رسمي لأجهزة الأمن الإيطالية: "مساء 28 أيار/مايو، عقب حادث بحري تسببت فيه زوبعة عنيفة، فُقد كلاوديو ألونسي (62 عامًا) وتيتسيانا بارنوبي (53 عامًا). وهما ينتميان إلى جهاز الاستخبارات وكانا في المنطقة للمشاركة في حفلة تم تنظيمها بمناسبة عيد ميلاد أحد المشاركين".