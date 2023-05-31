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جريمة بشعة في صيدا .. زوج يقتل طليقته ويدهسها 3 مرات بسيارة أمام أولادهم

الأربعاء 31 مايو 2023 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة بشعة في صيدا .. زوج يقتل طليقته ويدهسها 3 مرات بسيارة أمام أولادهم



وكالات / سما /

شهدت مدينة صيدا في لبنان جريمة بشعة حيث أقدم زوج على قتل طليقته وأم أولادهم الثلاثة بطريقة صادمة. ووفقًا للتقارير الواردة، تدعى الضحية "راجية" وتملك صالونًا نسائيًا مشهورًا في المنطقة.

تم توجيه الاتهام إلى الزوج بعد وقوع خلافات عنيفة بينهما بعد الطلاق، حيث قام بطعن طليقته بآلة حادة، وبعد فرارها، قام بمطاردتها ودهسها بسيارته ثلاث مرات. تمكنت السلطات اللبنانية من القبض على الجاني وبدأت التحقيقات للكشف عن تفاصيل الحادثة الرهيبة.

الشقيقة للضحية كشفت أيضًا أن الجاني لديه سوابق قضائية تتعلق بالعنف الأسري، بالإضافة إلى سرقته لأموالها، مما يزيد من رعب وصدمة الجريمة في المجتمع المحلي. تتمنى السلطات القضائية اللبنانية الكشف عن كافة التفاصيل وتقديم العدالة للضحية وأسرتها المكلومة.

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