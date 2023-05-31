الإسلامية المسيحية: تهويد قلعة القدس لن ينال من بقائها شاهدة على عروبة المدينة

القدس المحتلة / سما /

أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات افتتاح ما يسمى "متحف قلعة داوود" في قلعة القدس في باب الخليل، وتغيير هويتها التاريخية والحضارية.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن تحويل قلعة القدس التي تقف شاهدة على التاريخ والحضارة العربية والإسلامية لمدينة القدس، إلى متحف للرواية اليهودية المزورة، يشكل اعتداءً همجياً على تاريخ المدينة المقدسة وحضارتها.

وأكدت أن قلعة القدس ومسجدها هما شاهدان تاريخيان وحضاريان على عروبة المدينة المقدسة، وأن تحويلهما إلى متحف توراتي وإلباسهما ثوباً يهودياً لا يعطي الاحتلال ولا روايته المزورة أي أحقية سياسية أو شرعية تاريخية في مدينة القدس، وستبقى القلعة عصية على التهويد، وستبقى على الدوام شاهدة على همجية الاحتلال وعدوانه المستمر على تاريخ المدينة المقدسة.

ودعت الهيئة منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها وعدم الوقوف موقف المتفرج إزاء ما تتعرض له مدينة القدس من عدوان على هويتها وتراثها التاريخي والحضاري الخاضع للحماية، واتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الاعتداءات وحماية التراث الحضاري والثقافي للمدينة المقدسة.