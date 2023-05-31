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افتتاح مقر لوزارة العمل في سلفيت

الأربعاء 31 مايو 2023 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

افتتح، اليوم الأربعاء، مقر لمديرية وزارة العمل في سلفيت.

وقال وزير العمل نصري أبو جيش، إن افتتاح المقر في محافظة سلفيت يهدف إلى تقديم خدمات لقطاع العمل والعمال، وذلك في إطار دعم وتعزيز صمود المواطنين، من خلال تقديم حماية اجتماعية تقاعدية، وتحسين الأجر لمن يحملون كفاءات عالية.

من جهته، أوضح محافظ سلفيت عبد الله كميل، أن هناك تحديات وصعوبات جمة تواجه أبناء المحافظة من قبل الاستيطان الإسرائيلي، الذي يهدف إلى إنهاء الحلم الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة، الأمر الذي يتطلب الوقوف في وجه هذا الاستيطان بحكمة، وقدرة شعبية ورسمية، بمساندة السلطة الفلسطينية بمختلف تشكيلاتها.

ونوّه إلى أنه تم الاتفاق على وضع آليات لمواجهة التغول الاستيطاني، واتخاذ إجراءات تساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا، ولا سيما دعم العمال الفلسطينيين، والتخلص من العمالة النسوية في المستوطنات الإسرائيلية، من خلال وضع برامج لتشغيل النساء من خلال القطاع الخاص، ومن خلال مشاريع التمكين التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل، والجهات المتخصصة الأخرى في وقت لاحق.

#سلفيت #وزارة العمل

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