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احذفه على الفور.. تطبيق على أندرويد يهدد خصوصيتك

الأربعاء 31 مايو 2023 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
احذفه على الفور.. تطبيق على أندرويد يهدد خصوصيتك



وكالات / سما /

حذر خبراء في الأمن السيبراني من أحد التطبيقات المستخدم بكثرة على هواتف أندرويد والذي يهدد بانتهاك الخصوصية.

ونصح الخبراء بحذف تطبيق "iRecorder" المستخدم لتسجيل الشاشة بسبب ما وصفوه "سرقة ماهرة للملفات والصور".

ويستخدم التطبيق ميكروفون الهاتف كل 15 دقيقة، لأهداف غير معروفة.

قال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي: "من المثير للاهتمام أن التطبيق اجتاز الاختبارات الأولية للوصول إلى متجر غوغل بلي، لكن التحديث هو الذي حمل النشاط الضار".

وعلى الرغم من إزالة التطبيق من "غوغل بلاي" إلا أن ينصح بإزالة تثبيته من الهاتف نهائيا.

 

#تطبيق #أندرويد #الخصوصية #الأمن السيبراني #الهواتف الذكية

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