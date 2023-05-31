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الصين تطلق مركبة فضائية مأهولة

الأربعاء 31 مايو 2023 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تطلق مركبة فضائية مأهولة



وكالات / سما /

أعلنت الصين عن إطلاق المركبة الفضائية المأهولة Shenzhou-16 من المطار الفضائي جيوتشيوان في مقاطعة قانسو.


ويشير مراسل وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء إلى أن المركبة أطلقت بواسطة صاروخ النقل Long March 2F كما هو مقرر في الساعة 9:31 بتوقيت بكين (04:31 بتوقيت موسكو). وتحمل ثلاثة رواد فضاء صينيين إلى المحطة الفضائية الصينية.

والرواد الثلاثة هم جينغ هابينغ قائدا للمركبة Shenzhou-16 وهذه هي رابع رحلة فضائية له، ورائد الفضاء تشو يانغ تشو الذي سيعمل كمهندس و جوي هايتشاو الأستاذ بجامعة بيهانج أخصائي الحمولة وهو أول رائد فضاء مدني في الصين.

وقد أعلنت إدارة الرحلات الماهولة لاحقا عن نجاح عملية إطلاق المركبة Shenzhou-16 المأهولة التي تحمل ثلاثة رواد فضاء إلى المحطة الفضائية الصينية.
وتشير الإدارة في بيانها إلى أن المركبة Shenzhou-16 انفصلت عن صاروخ النقل Long March 2F في المدار المقرر وحالة رواد الفضاء جيدة، وحلقت باتجاه المحطة الفضائية الصينية "تيانغونغ".

وسوف يحل الطاقم الجديد محل الطاقم الموجود حاليا في المحطة الفضائية الصينية منذ ستة أشهر. ومن المقرر أن يبقى الطاقم الجديد حوالي خمسة أشهر في الفضاء.

#الصين #مركبة فضائية #الفضاء #قانسو

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