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أول مرشح ينسحب من انتخابات شباب رفح

الأربعاء 31 مايو 2023 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول مرشح ينسحب من انتخابات شباب رفح



رفح / سما /

أعلن د.عمر قشطة انسحابه من سباق الترشح انتخابات مجلس إدارة نادي شباب رفح للدورة القادمة 2023-2026.

وبعد انسحاب قشطة سيُكمل 12 مرشحاً سباق الانتخابات وهم: إسماعيل أبو نجا، وفريد الخطيب، وميسرة لافي، ومحمد موافي، وعصام قشطة، وعبد الفتاح عزام، والدكتور صالح النمس، وياسر المغربي، ومحمود قشطة، وجهاد الشاعر، وعيسى النحال وياسر بربخ.

وكانت قد انتهت الأيام الثلاثة للطعن والاعتراض على المترشحين للانتخابات، على أن ينتهي انسحاب المرشحين بنهاية اليوم الثلاثاء 30 مايو، قبل أن يتم عرض القائمة النهائية للمرشحين بداية من يوم 31 مايو الجاري.

وسيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية في الثاني من يونيو القادم، على أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي شباب رفح.

#شباب رفح #انتخابات #مرشح

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