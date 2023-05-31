أول تصريح لاتحاد الكرة في خلافة الراحل أبو سليم

غزة / سما /

قال صلاح أبو العطا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة إن رحيل الحاج إبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد شكل خسارة كبيرة للحركة الرياضية الفلسطينية، لما كان يمثله من قامة وطنية ومرجعية رياضية حافظ خلالها على استمرار المنظومة الرياضية بحكمة كبيرة رغم التحديات التي كانت تواجهها.

وأضاف أبو العطا أن المرحوم أبو سليم كان بمثابة الأب الروحي لأبناء الحركة الرياضية وقدم الكثير للرياضة عبر سنوات طويلة من الإنجازات على مستوى انتظام المسابقات الرياضية وتطوير الملاعب والدورات التدريبية.

وأكد أبو العطا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيواصل رسالة الراحل أبو سليم، والاستمرار بنهجه في خدمة أبناء الحركة الرياضية، مشيراً إلى أن الاتحاد مؤسسة رياضية قائمة برئاسة الفريق جبريل الرجوب يحكمها القانون والنظام وهذا ما غرسه الراحل أبو سليم للجميع.

واوضح أبو العطا أن ما يدور حول خلافة الراحل أبو سليم غير مقبول، ولن نسمح لأحد التحدث في هذا الأمر، منوهاً أن اتحاد الكرة يعمل بروح الفريق الواحد ويسعى إلي تحقيق الأهداف التي تخدم استمرار النشاط الرياضي.