رفض الإفراج عن الأسير دقة وإحالة قضيته لجهة أخرى

رام الله / سما /

قررت لجنة الإفراج المشروط في مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عدم الإفراج عن الأسير وليد دقة الذي يعاني من ظروف صحية صعبة للغاية.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن اللجنة قررت إحالة القضية إلى لجنة الإفراج المشروط الخاصة بالسجناء المحكومين بالمؤبدات.

وبينت اللجنة أنها لا تمتلك صلاحية مناقشة قضية الأسير دقة.

وطالب فريق الدفاع عن الأسير دقة، الإفراج عنه بسبب ظروفه الصحية الصعبة، فيما تسعى جهات حكومية بينها الوزير المتطرف إيتامار بن غفير، وكذلك عائلة الجندي المتهم الأسير دقة بقتله، محاولات الإفراج عنه.