رفض احتراف لاعب من غزة

غزة / سما /

نشر لاعب الهلال محمد نعيم عبيد على حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك” تدوينة كشف فيها عن رفض ناديه لعرض احترافه في دوري المحترفين في الضفة الغربية.

وأوضح عبيد من خلال ما نشره أن نادي جبل المكبر المقدسي أرسل عرضاً رسمياً لنادي الهلال لانتقاله لدوري المحترفين لكن ناديه الهلال رفض دون أن يوضح الأسباب.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يحاول جبل المكبر التعاقد مع عبيد وتتكرر نفس النتيجة برفض الهلال خروجه وانتقاله لدوري المحترفين.

ويعتبر عبيد من أبرز اللاعبين في غزة خلال السنوات الماضية ولعب للهلال وشباب جباليا ومثَّل منتخب فلسطين للكرة الشاطئية مؤخراً في كأس آسيا في تايلند وكأس العرب في السعودية.