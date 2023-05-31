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ليفربول يضع عينه على نجل أسطورة فرنسا

الأربعاء 31 مايو 2023 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يضع عينه على نجل أسطورة فرنسا



وكالات / سما /

يرغب نادي ليفربول في تدعيم خط وسط الفريق الأول للنادي بلاعب جديد استعداداً لتحديات الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي.

وعاش ليفربول موسماً كارثياً بكل المقاييس خسر فيه الفريق كل الألقاب، فضلاً عن خسارة فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل.

وستُجبر نتائج الفريق السلبية خلال الموسم المُنتهي إدارة ليفربول على التحرك في سوق الانتقالات الصيفية بهدف تقوية الخطوط بما يخدم فلسفة يورجن كلوب.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن نادي ليفربول بدأ المُفاوضات مع نادي نيس الفرنسي بهدف التعاقد مع لاعب الوسط الشاب كيفرين تورام نجل أسطورة فرنسا ليليان تورام.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة الفنية لفريق ليفربول مُعجبة بتورام الصغير خاصة فيما يتعلق بقوته البدنية والطاقة التي يلعب بها في خط الوسط.

ويؤمن نادي نيس بأن تورام الصغير قادر على التطور ليكون واحداً من أفضل لاعبي الوسط في أوروبا، ووضعت الإدارة سعراً قدره 52 مليون باوند للمُوافقة على بيعه.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن إدارة ليفربول التقت بمُمثلي تورام الذي أبدى حماسته لفكرة مُواصلة التطور تحت قيادة المُدرب يورجن كلوب.

ويبلغ كيفرين وهو أصغر أبناء ليليان تورام من العُمر 22 عاماً، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط الدفاعي، وينتهي تعاقده مع نيس في يونيو 2025.

وكان اللاعب الشاب قد انتقل لنيس في 2019 قادماً من موناكو، ومنذ ذلك الحين لعب 138 مُباراة في كافة المُسابقات مع الفريق، سجل فيهم 8 أهداف، وصنع 11 هدفاً لزملائه.

#ليفربول #فرنسا #الدوري الإنجليزي

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