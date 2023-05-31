جوارديولا يُتوج بجائزة مُدرب الموسم في الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

تُوج المُدرب الإسباني الخبير بيب جوارديولا، مُدرب مانشستر سيتي، بجائزة مُدرب الموسم في الدوري الإنجليزي.

ونجح جوارديولا في قيادة السيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد مُنافسة مُحتدمة مع أرسنال الذي أبلى بلاءً حسناً.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على تويتر خبر تتويج جوارديولا بجائزة مُدرب الموسم للمرة الرابعة في مسيرته.

يُذكر أن جوارديولا رفع ألقابه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم للبطولة رقم 5، والثالثة على التوالي.

وأصبح الخبير الكتالوني هو أول مُدرب يفوز بثلاثة ألقاب مُتتالية في 3 دوريات مُختلفة بين أفضل 5 مُسابقات للدوري في أوروبا.

حيث حقق لقب الدوري الإسباني 3 مرات مُتتالية مع برشلونة، قبل أن يُكرر إنجازه مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وسيكون أمام جوارديولا فرصتين لزيادة غلته هذا الموسم حينما يُواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المُقبل، قبل أن يختتم الموسم بمُواجهة إنترميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو على أرض ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول.