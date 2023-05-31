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حالة واحدة تجعل بايرن ميونخ يتعاقد مع كانسيلو

الأربعاء 31 مايو 2023 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة واحدة تجعل بايرن ميونخ يتعاقد مع كانسيلو



وكالات / سما /

كشفت شبكة سبورت 1 الألمانية النقاب عن تطورات جديدة بخصوص مستقبل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو مع بايرن ميونخ الألماني، بعدما ربطته تقارير صحفية بالرحيل عن النادي، وعودته من الإعارة لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضحت الشبكة، مساء الثلاثاء، أن باب انتقال كانسيلو بشكل نهائي للبايرن لم يغلق بعد، وستتم الصفقة في حالة واحدة وهي تخفيض السيتي للسعر المطلوب مقابل الحصول على بطاقة اللاعب.

وحال حدوث ذلك، من الممكن أن تتم مفاوضات جديدة بين الطرفين خلال الميركاتو الصيفي، خاصةً في ظل خروج اللاعب البرتغالي من خطط المدرب الإسباني بيب جوارديولا في ملعب الاتحاد بالموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يستمر البايرن في مراقبة وضع اللاعب، في الوقت الذي يتمنى فيه المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني للعملاق البافاري، استمرار اللاعب، حيث يعتبر من عشاقه.

ولم يودع كانسيلو زملائه في بايرن ميونخ حتى الآن، وهو ما يدل على عدم وجود أي تأكيد على خروجه من النادي، حيث لم يستقر جواو بعد على ما سيفعله في مستقبله القريب.

#بايرن ميونخ #جواو كانسيلو

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