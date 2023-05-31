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بنزيما يفشي سره لفلورنتينو بيريز في ريال مدريد

الأربعاء 31 مايو 2023 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بنزيما يفشي سره لفلورنتينو بيريز في ريال مدريد



وكالات / سما /

أفشى النجم الفرنسي كريم بنزيما، رأس حربة فريق ريال مدريد الإسباني، سره لرئيس ناديه، فلورنتينو بيريز، بخصوص مستقبله مع اللوس بلانكوس في الفترة المقبلة.

وقدم ريال مدريد عرضاً على طاولة بنزيما من أجل تجديد العقد المبرم بين الطرفين، لكن الفرنسي ماطل في الأمر ولم يرد على العرض حتى اللحظة، وفي الوقت ذاته تلقى عرضاً مغرياً من نادي الهلال السعودي للحصول على توقيعه.

وذكرت شبكة أوندا سيرو الإسبانية الإذاعية أن بنزيما اجتمع بالفعل مع بيريز وتحدث معه بشكل شخصي، وأبلغه بعرض الزعيم السعودي، وأفاد لرئيس ناديه بأنه سيتخذ قراره النهائي بخصوص مستقبله قبل يوم الأحد المقبل.

من جانبها أكدت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن ريال مدريد سيتعاقد مع مهاجم من طراز عالي لتعويض بنزيما، حال قرر كريم حمل حقائبه والرحيل، مفيدةً بأن الخيار الأول هو الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويعرض الهلال على بنزيما الحصول على راتب سنوي يصل إلى 200 مليون يورو، على أن يرافق ليونيل ميسي في الفريق السعودي، ويصبح بموجب العقد سفيراً للملكة العربية السعودية لدعم ملف استضافة كأس العالم 2030 في السعودية، اليونان، ومصر.

#ريال مدريد #بنزيما #فلورنتينو بيريز #الهلال السعودي

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