انخفاض أسعار المنتج في نيسان الماضي

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضاً مقداره 0.31% خلال شهر نيسان 2023، مقارنة مع شهر آذار 2023أ، وبلغ 107.92 خلال شهر نيسان 2023 مقارنةﺒ 108.25 خلال شهر آذار 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.44%، وبلغ 109.06 خلال شهر نيسان 2023 مقارنة بـ 109.54 خلال شهر آذار 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي، انخفاضاً مقداره 0.29%، وبلغ 107.80 خلال شهر نيسان 2023 مقارنة ﺒ 108.11 خلال شهر آذار 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 3.78%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 0.86%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 4.18%، وبلغ متوسط سعر كل من: الزهرة 1.13 شيقل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 1.96 شيقل/كغم، وباذنجان عجمي 1.33 شيقل/كغم، وفلفل أخضر حار 3.86 شيقل/كغم، وفاصولياء خضراء رفيعة 3.18 شيقل/كغم، والبازيلاء الخضراء 2.70 شيقل/كغم، وبصل أخضر مع ورق 6.22 شيقل/كغم، رغم ارتفاع متوسط سعر كل من: كوسا صغير الحجم 2.33 شيقل/كغم، وفلفل أخضر حلو 2.90 شيقل/كغم، وبطاطا 1.32 شيقل/كغم، وبصل جاف بلدي 1.91 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 1.18%، وبلغ متوسط سعر كل من: خاروف بلدي حي 31.41 شيقل/كغم، وماعز بلدي حي 34.66 شيقل/كغم، ودجاج لاحم حي كبير 10.78 شيقل/كغم، رغم انخفاض متوسط سعر كل من: البيض الطازج 14.41 شيقل/2كغم، وعجل بلدي حي 17.17 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة ارتفاعاً نسبته 1.08%، وبلغ متوسط سعر الليمون 1.43 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 0.50%.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 2.22%، وصناعة المنسوجات بنسبة 1.81%، وصناعة الملابس بنسبة 0.74%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 0.70%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 0.58%، رغم انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 1.57%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.80%، وصناعة المشروبات بمقدار 0.32%.

وشهدت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء استقراراً خلال شهر نيسان 2023، حيث استقر الرقم عند 111.56، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر نيسان 2023، واستقر الرقم عند 103.56، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.