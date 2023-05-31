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بن غفير : سأبذل جهدي لسن قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات

الأربعاء 31 مايو 2023 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير : سأبذل جهدي لسن قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات



القدس المحتلة / سما /

ادعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه سيعمل على إصدار قانون عقوبة إعدام الأسرى منفذي العمليات.

وقال بن غفير خلال تعزيته لعائلة المستوطن مئير تمري الذي قُتل صباح أمس قرب مستوطنة "حرميش" في طولكرم شمال الضفة الغربية: "إن القلب مرعوب من القتل المروع لليهودي مئير تمري، من قبل مسلح فلسطيني".

وأضاف: "سنواصل بذل قصارى جهدنا لمحاربة العمليات وتقديم المنفذين إلى المحاكمة وسأبذل قصارى جهدي لإصدار قانون عقوبة الإعدام للمنفذين".

وتابع: "بهذا ينال المنفذون العقوبة الوحيدة التي يستحقونها".

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