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المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة

الأربعاء 31 مايو 2023 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة



غزة / سما /

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الخميس، وفاة شاب وإصابة 4 مواطنين جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن الشاب ريان رفعت صلاح محارب 18 عامًا توفي جراء صدمه من قبل شاحنة على شارع صلاح الدين بالقرب من شركة "سطركو" في المحافظة".

وأشارت شرطة المرور إلى توقيف سائق الباص وهو (أ، ك)، وحجز الشاحنة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأوضحت أن 10 حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة و4 إصابات واحدة بجروح متوسطة، و3 بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 12 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.

#المرور بغزة #حوادث السير

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