رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت أحرونوت":

- مئير قتل في كمين بالقرب من مستوطنة "حرمش"

- مستوطنون يهاجمون الحكومة والجيش ويطالبون بعملية واسعة في الضفة ونصب الحواجز

- سمح بالنشر: مقتل عميل سابق بالموساد في غرق قارب وإسرائيل ترسل طائرة خاصة لإعادة عملاء الموساد بإيطاليا الذين تواجدوا هناك

- موحدون ضد إيران: الرئيس الإسرائيلي في زيارة لأذربيجان لتقوية العلاقات الاستراتيجية مع الدولة الجارة لإيران

* "معاريف":

- المجلس الإقليمي للمستوطنات: يجب إعادة نصب الحواجز في الضفة

- إعادة عملاء الموساد من إيطاليا بعد غرق قارب ومقتل أحدهم

- الضحية الـ82 في المجتمع العربي: قتيل من أم الفحم وهو داخل مطعم

* "هآرتس":

- محافظ بنك إسرائيل: الانقلاب القضائي يضعف الشيقل ويؤدي الى ارتفاع التضخم

- لن يتم التوصل الى صفقة مع نتنياهو دون اعتزاله الحياة السياسية

- إسرائيل تخطط لفرض قوانين البيئة في الضفة المحتلة وهذا سيعمق السيطرة الإسرائيلية

- نقابة الأطباء: نعارض بشدة قانون منع العلاج عن الأسرى الأمنيين

- "شركة جيت" تغرم بدفع 6 ملايين شيقل بسبب العنصرية ضد السائقين والركاب العرب

- في دول أوروبية يدفعون للمواطن أموالا لكي يستعمل الكهرباء