فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "يديعوت أحرونوت":
- مئير قتل في كمين بالقرب من مستوطنة "حرمش"
- مستوطنون يهاجمون الحكومة والجيش ويطالبون بعملية واسعة في الضفة ونصب الحواجز
- سمح بالنشر: مقتل عميل سابق بالموساد في غرق قارب وإسرائيل ترسل طائرة خاصة لإعادة عملاء الموساد بإيطاليا الذين تواجدوا هناك
- موحدون ضد إيران: الرئيس الإسرائيلي في زيارة لأذربيجان لتقوية العلاقات الاستراتيجية مع الدولة الجارة لإيران
* "معاريف":
- المجلس الإقليمي للمستوطنات: يجب إعادة نصب الحواجز في الضفة
- إعادة عملاء الموساد من إيطاليا بعد غرق قارب ومقتل أحدهم
- الضحية الـ82 في المجتمع العربي: قتيل من أم الفحم وهو داخل مطعم
* "هآرتس":
- محافظ بنك إسرائيل: الانقلاب القضائي يضعف الشيقل ويؤدي الى ارتفاع التضخم
- لن يتم التوصل الى صفقة مع نتنياهو دون اعتزاله الحياة السياسية
- إسرائيل تخطط لفرض قوانين البيئة في الضفة المحتلة وهذا سيعمق السيطرة الإسرائيلية
- نقابة الأطباء: نعارض بشدة قانون منع العلاج عن الأسرى الأمنيين
- "شركة جيت" تغرم بدفع 6 ملايين شيقل بسبب العنصرية ضد السائقين والركاب العرب
- في دول أوروبية يدفعون للمواطن أموالا لكي يستعمل الكهرباء