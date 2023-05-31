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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 31 مايو 2023 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت أحرونوت":

- مئير قتل في كمين بالقرب من مستوطنة "حرمش"

- مستوطنون يهاجمون الحكومة والجيش ويطالبون بعملية واسعة في الضفة ونصب الحواجز

- سمح بالنشر: مقتل عميل سابق بالموساد في غرق قارب وإسرائيل ترسل طائرة خاصة لإعادة عملاء الموساد بإيطاليا الذين تواجدوا هناك

- موحدون ضد إيران: الرئيس الإسرائيلي في زيارة لأذربيجان لتقوية العلاقات الاستراتيجية مع الدولة الجارة لإيران

* "معاريف":

- المجلس الإقليمي للمستوطنات: يجب إعادة نصب الحواجز في الضفة

- إعادة عملاء الموساد من إيطاليا بعد غرق قارب ومقتل أحدهم

- الضحية الـ82 في المجتمع العربي: قتيل من أم الفحم وهو داخل مطعم

* "هآرتس":

- محافظ بنك إسرائيل: الانقلاب القضائي يضعف الشيقل ويؤدي الى ارتفاع التضخم

- لن يتم التوصل الى صفقة مع نتنياهو دون اعتزاله الحياة السياسية

- إسرائيل تخطط لفرض قوانين البيئة في الضفة المحتلة وهذا سيعمق السيطرة الإسرائيلية

- نقابة الأطباء: نعارض بشدة قانون منع العلاج عن الأسرى الأمنيين

- "شركة جيت" تغرم بدفع 6 ملايين شيقل بسبب العنصرية ضد السائقين والركاب العرب

- في دول أوروبية يدفعون للمواطن أموالا لكي يستعمل الكهرباء

#الصحف الإسرائيلية

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