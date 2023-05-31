  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 31 مايو 2023 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم الأربعاء، وقوع عشرات الإصابات بين صفوف المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في مناطق عدة من الضفة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- مواجهات وإصابات وإخطارات.. ومقتل مستوطن قرب طولكرم

- اشتية: دفاعنا عن هويتنا الدينية الإسلامية والمسيحية أساس معركتنا لنيل حريتنا

- وقفات إسنادية مع الأسرى ومطالبهم الإنسانية في الضفة

- "التربية": ما جرى في فعالية "مدرسة الأفق" الأساسية في القدس يتماهى مع أسرلة التعليم

- "التنفيذية" تجتمع في مخيم الجلزون لبحث آخر مستجدات وتبعات قضية إضراب موظفي "الأونروا"

- عودة "حمام النعيم" في الخليل بعد غياب قسري دام أكثر من عقدين

- أبو عمرو يلتقي وفدا من كبار العاملين في الكونغرس الأميركي

- جمارك "حماس" تزيد أعباء المسافرين.. مصادرة واستيلاء على أغراض شخصية

* "الأيام":

- اقتحام واسع وتفجيرات في مخيم نور شمس وإصابات خلال مواجهات في مناطق عدة

- مستوطنون يقيمون بؤرة على أراضي دير استيا ويشنون سلسلة اعتداءات جديدة في مواقع عدة

- مقتل مستوطن بالرصاص قرب طولكرم والاحتلال يشن حملة بحث عن المنفذ

- اللجنة التنفيذية للمنظمة تبحث آخر مستجدات وتبعات قضية إضراب موظفي وكالة "الأونروا"

- الاحتلال ينهي عملية تهويد استمرت 3 سنوات في برج قلعة القدس

- "السلام الآن": هكذا تعيد الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون بناء مستوطنة "حومش"

- إطلاق قاعدة بيانات قوانين الضم المطروحة كمشاريع بالكنيست منذ 2015

- استطلاع جديد: غانتس في الصدارة و 35 مقعداً لمعسكر نتنياهو

- هجوم غير مسبوق بالمسيرات على موسكو وتجدد الضربات الجوية الروسية على كييف

* "القدس":

- تهويد قلعة القدس ومسجديها وتحويلها الى متحف للرواية الإسرائيلية

- مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار شمالي طولكرم

- بؤرة استيطانية جديدة في دير استيا واخطارات ومواجهات واعتداءات واقتحامات

- اشتية يبحث مع رئيس المخابرات المصرية تخفيف معاناة قطاع غزة

- المستوطنون يحتفلون بعودتهم لـ«حومش» بمهاجمة المركبات وتهديد المواطنين

- غليك يقود «179» مستوطناً في اقتحام الأقصى

- فشل مخطط التهويد العنصري في الجليل

#الصحف الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال: عملية طولكرم "خطيرة ومختلفة" (فيديو)

حادثة مقتل ضباط استخبارات من "إسرائيل" وإيطاليا : لم يكونوا في "حفلة عيد ميلاد"

فيديو: تفاصيل جديدة عن عملية "حرميش"

اشتية يبحث مع رئيس المخابرات المصرية سبل تخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة

بعد عملية طولكرم.. نتنياهو وبن غفير يتوعدان

صورة: الكشف عن هوية الإسرائيلي الذي قتل بعملية إطلاق النار قرب طولكرم

تخوف إسرائيلي من مواجهة شاملة: الحرب مع حزب الله ليست لعبة أطفال والأفضل أن تبقى إيران حافة نووية

الأخبار الرئيسية

image_processing20230531-849-ah1q5j

الكشف عن هوية ضابط المخابرات الإسرائيلية الذي لقي مصرعه بإيطاليا

photo_2023-05-31_03-39-32

بالفيديو: اشتية يتحدث عن ملف المصالحة والوضع الاقتصادي ومستقبل الصراع مع الاحتلال..

photo_2023-05-31_00-33-32

مستوطنون يهاجمون الجيش الإسرائيلي لعجزه عن وقف عمليات المقاومة

صحيفة عبرية: "تأخير" دعوة نتنياهو.. عقاب أم مناورة تبطن "الأمريكيون معنا"؟

وديع_ابو_رموز

بشروط.. الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد وديع أبو رموز

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية