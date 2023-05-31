رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم الأربعاء، وقوع عشرات الإصابات بين صفوف المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في مناطق عدة من الضفة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- مواجهات وإصابات وإخطارات.. ومقتل مستوطن قرب طولكرم

- اشتية: دفاعنا عن هويتنا الدينية الإسلامية والمسيحية أساس معركتنا لنيل حريتنا

- وقفات إسنادية مع الأسرى ومطالبهم الإنسانية في الضفة

- "التربية": ما جرى في فعالية "مدرسة الأفق" الأساسية في القدس يتماهى مع أسرلة التعليم

- "التنفيذية" تجتمع في مخيم الجلزون لبحث آخر مستجدات وتبعات قضية إضراب موظفي "الأونروا"

- عودة "حمام النعيم" في الخليل بعد غياب قسري دام أكثر من عقدين

- أبو عمرو يلتقي وفدا من كبار العاملين في الكونغرس الأميركي

- جمارك "حماس" تزيد أعباء المسافرين.. مصادرة واستيلاء على أغراض شخصية

* "الأيام":

- اقتحام واسع وتفجيرات في مخيم نور شمس وإصابات خلال مواجهات في مناطق عدة

- مستوطنون يقيمون بؤرة على أراضي دير استيا ويشنون سلسلة اعتداءات جديدة في مواقع عدة

- مقتل مستوطن بالرصاص قرب طولكرم والاحتلال يشن حملة بحث عن المنفذ

- اللجنة التنفيذية للمنظمة تبحث آخر مستجدات وتبعات قضية إضراب موظفي وكالة "الأونروا"

- الاحتلال ينهي عملية تهويد استمرت 3 سنوات في برج قلعة القدس

- "السلام الآن": هكذا تعيد الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون بناء مستوطنة "حومش"

- إطلاق قاعدة بيانات قوانين الضم المطروحة كمشاريع بالكنيست منذ 2015

- استطلاع جديد: غانتس في الصدارة و 35 مقعداً لمعسكر نتنياهو

- هجوم غير مسبوق بالمسيرات على موسكو وتجدد الضربات الجوية الروسية على كييف

* "القدس":

- تهويد قلعة القدس ومسجديها وتحويلها الى متحف للرواية الإسرائيلية

- مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار شمالي طولكرم

- بؤرة استيطانية جديدة في دير استيا واخطارات ومواجهات واعتداءات واقتحامات

- اشتية يبحث مع رئيس المخابرات المصرية تخفيف معاناة قطاع غزة

- المستوطنون يحتفلون بعودتهم لـ«حومش» بمهاجمة المركبات وتهديد المواطنين

- غليك يقود «179» مستوطناً في اقتحام الأقصى

- فشل مخطط التهويد العنصري في الجليل