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مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب مدخل ياسوف

الأربعاء 31 مايو 2023 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

حطّم مستوطنون، الليلة الماضية، زجاج مركبة المواطن سامر ياسين من قرية ياسوف، شرق سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس قروي ياسوف صالح ياسين، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة قرب مدخل القرية، ما أدى لتضرر وتحطيم زجاج مركبة المواطن ياسين.

وأضاف أن المستوطنين قاموا بإغلاق الطريق المؤدية للقرية، وتصدى الشبان لهم وأجبروهم على مغادرة المكان.

ودعا محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، الى إعادة تفعيل لجان الحراسة الليلية لحماية المواطنين والممتلكات والمنازل من هجمات واعتداءات المستوطنين الإرهابية المنظمة، وتحديداً في تلك المناطق التي تتعرض باستمرار للاعتداءات، بحماية قوات الاحتلال.

#قرية ياسوف #مستوطنون

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