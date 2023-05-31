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مستوطنون يحطمون مركبات المواطنين وقوات الاحتلال تقتحم قرى جنوب جنين

الأربعاء 31 مايو 2023 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

حطّم مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، عددا من مركبات المواطنين على جسر قرية زبدة وأغلقوا الشارع الرابط بين بلدتي يعبد وبرطعة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرى جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن مجموعة من المستوطنين وبحماية من جيش الاحتلال اعتدت على مركبات المواطنين على جسر قرية زبدة بمنطقة يعبد جنوب جنين، وأغلقوا الشارع الرئيسي الذي يربط جنين بطولكرم وبلدة يعبد، ومارسوا أعمال عربدة وعنف وحطموا زجاج عدد من السيارات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

ومنذ ساعات صباح اليوم، تواصل قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز دوتان المقام فوق اراضي يعبد عرقلة تحركات المواطنين وتفتيش مركباتهم والتدقيق في هويات المواطنين، علما أنها أغلقت الحاجز بالأمس وفجر اليوم .

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى طورة وأم دار ونزلة زيد بمنطقة يعبد، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، وكثفت من تواجدها العسكري جنوب غرب جنين .

#مستوطنون #جنين

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