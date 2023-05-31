لهذا السبب .. وزير إسرائيلي يضطر لإلغاء مشاركته في مؤتمر بأميركا

القدس المحتلة / سما /

ألغى وزير العلوم والابتكار الإسرائيلي أوفير أكونيس، مشاركته في مؤتمر تشرف عليه القنصلية الإسرائيلية في لوس أنجلوس، بسبب احتجاجات نظمها معارضو الإصلاحات القضائية التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو.

ووصل أكونيس أمس إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المؤتمر العلمي حول الابتكار والتكنولوجيا.

واتهم أكونيس المتظاهرين اليساريين بمحاولة خلق حالة من الاستفزاز ونقل الخلافات من داخل إسرائيل إلى خارجها.

وأشار إلى أنه سيعقد لقاءات مهمة مع شركات التكنولوجيا والابتكار العالمية في الولايات المتحدة، لتحقيق أهداف الزيارة.

وقال منظمو التظاهرة أن على وزراء حكومة نتنياهو الذين يدمرون الديمقراطية أن لا يتوقعوا رحلات هادئة إلى الولايات المتحدة، وأنهم سيحتجون أينما يتجهون. كما ورد في موقع واي نت العبري.

ومن المقرر أن تنظم مسيرة دعم سنوية لإسرائيل في مانهاتن بتاريخ الرابع من حزيران المقبل، بمشاركة 10 وزراء على الأقل من حكومة نتنياهو، فيما يخطط معارضو الإصلاحات القضائية للتظاهر حينها.

واشتكى أعضاء الكنيست من حزب الليكود من أن الاحتجاجات لا تسمح لهم بالتنقل بحرية، وعلى خلفية ذلك تم إنشاء وحدة حماية مكلفة بأمن الوزراء لحماية الوزراء وأعضاء الكنيست خلال رحلاتهم الخارجية وخاصة خلال المسيرة في مانهاتن.