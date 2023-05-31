إصابات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين، واعتقل عدد آخر، فجر وصباح الأربعاء، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن فتى أصيب بشظية رصاص حي خلال مواجهات اندلعت في مخيم العرب شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم وأطلقت قنابل مسيلة للدموع تجاه الشبان ومنازل المواطنين.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على مسن عند مدخل بيت عينون شرق الخليل، وجرى نقله إلى المستشفى.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في بلدتي سعير وبني نعيم بالخليل، وقامت بتفتيش المنازل وإخضاع سكانها للتحقيق الميداني، واعتقلت عددًا من الشبان واقتادتهم للتحقيق.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين، شملت ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح حسام اشتية بعد اعتقاله من قرية تل، فيما اعتقل المحرر محمد أحمد من عصيرة القبلية، وسليم الجنيدي، ومحمد الباز، ويوسف خبيصة من مناطق مختلفة.