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الطقس: أجواء معتدلة وارتفاع طفيف على الحرارة

الأربعاء 31 مايو 2023 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء معتدلة وارتفاع طفيف على الحرارة



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الاربعاء غائمًا جزئيًا إلى صاف، ومعتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

غدا الخميس، تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو حارا وجافا في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون والرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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