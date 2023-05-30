اشتية: "نسعى إلى إحلال المنتج المصري والعربي بدلا من المنتج الاسرائيلي

القاهرة/سما/

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، المستثمرين إلى الاستثمار في فلسطين وزيادة التبادل التجاري في إطار تقديم الدعم والاسناد لشعبنا وفتح آفاق الاستثمار لرجال الأعمال العرب، مشيرا إلى وجوب "النظر للاستثمار في فلسطين، من منظور استثماري مجد يشكل عائدا للمستثمرين، وليس من منظور تضامني فقط".

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي ورؤساء الاتحادات الفرعية للصناعات المصرية ووفد رجال أعمال فلسطينيين، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وسفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، اليوم الثلاثاء في مقر اتحاد الصناعات المصرية في القاهرة.

وبين اشتية، "أنه رغم إجراءات الاحتلال القمعية، إلا أن فلسطين سجلت العام الماضي زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 3.7%، مشيرا إلى أن الإمكانيات الاستثمارية فيها عالية، حيث عمدت الحكومة على خلق بيئة قانونية مشجعة للاستثمار، إضافة إلى متانة القطاع البنكي الفلسطيني، وتوفر الكفاءات في القوى البشرية في العديد من المجالات".

وأكد رئيس الوزراء همية الصناعة من أجل التنمية، عبر تبادل الخبرات، في ظل ما يشهده قطاعي الصناعة والزراعة في فلسطين من تطور، وكذلك الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تطوير المناطق الصناعية.

وقال: "نسعى إلى إحلال المنتج المصري والعربي بدلا من المنتج الاسرائيلي، والذي يأتي في إطار استراتيجية الحكومة للانفكاك التدريجي عن الواقع الذي يفرضه علينا الاحتلال، والتوجه نحو عمقنا العربي".

وجرى خلال اللقاء نقاش معمق وتبادل الأفكار بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم المصريين، وتم الاتفاق على قيام وفد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين لزيارة فلسطين في أيلول المقبل.