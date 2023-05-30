  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية: "نسعى إلى إحلال المنتج المصري والعربي بدلا من المنتج الاسرائيلي

الثلاثاء 30 مايو 2023 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: "نسعى إلى إحلال المنتج المصري والعربي بدلا من المنتج الاسرائيلي



القاهرة/سما/

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، المستثمرين إلى الاستثمار في فلسطين وزيادة التبادل التجاري في إطار تقديم الدعم والاسناد لشعبنا وفتح آفاق الاستثمار لرجال الأعمال العرب، مشيرا إلى وجوب "النظر للاستثمار في فلسطين، من منظور استثماري مجد يشكل عائدا للمستثمرين، وليس من منظور تضامني فقط".

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي ورؤساء الاتحادات الفرعية للصناعات المصرية ووفد رجال أعمال فلسطينيين، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وسفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، اليوم الثلاثاء في مقر اتحاد الصناعات المصرية في القاهرة.

وبين اشتية، "أنه رغم إجراءات الاحتلال القمعية، إلا أن فلسطين سجلت العام الماضي زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 3.7%، مشيرا إلى أن الإمكانيات الاستثمارية فيها عالية، حيث عمدت الحكومة على خلق بيئة قانونية مشجعة للاستثمار، إضافة إلى متانة القطاع البنكي الفلسطيني، وتوفر الكفاءات في القوى البشرية في العديد من المجالات".

وأكد رئيس الوزراء همية الصناعة من أجل التنمية، عبر تبادل الخبرات، في ظل ما يشهده قطاعي الصناعة والزراعة في فلسطين من تطور، وكذلك الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تطوير المناطق الصناعية.

وقال: "نسعى إلى إحلال المنتج المصري والعربي بدلا من المنتج الاسرائيلي، والذي يأتي في إطار استراتيجية الحكومة للانفكاك التدريجي عن الواقع الذي يفرضه علينا الاحتلال، والتوجه نحو عمقنا العربي".

وجرى خلال اللقاء نقاش معمق وتبادل الأفكار بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم المصريين، وتم الاتفاق على قيام وفد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين لزيارة فلسطين في أيلول المقبل.

#محمد اشتية

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال: عملية طولكرم "خطيرة ومختلفة" (فيديو)

حادثة مقتل ضباط استخبارات من "إسرائيل" وإيطاليا : لم يكونوا في "حفلة عيد ميلاد"

بعد عملية طولكرم.. نتنياهو وبن غفير يتوعدان

صورة: الكشف عن هوية الإسرائيلي الذي قتل بعملية إطلاق النار قرب طولكرم

كيف قضى الراحل صدام حسين أيّامه الأخيرة بعد سُقوط بغداد؟.. تفاصيل تتكشّف لأوّل مرّة

تقرير: هل نحن أمام حرب لبنان الثالثة؟

تخوف إسرائيلي من مواجهة شاملة: الحرب مع حزب الله ليست لعبة أطفال والأفضل أن تبقى إيران حافة نووية

الأخبار الرئيسية

إصابات-في-نابلس

فيديو: مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس

فيديو: طبيعة أسئلة امتحان توجيهي 2023 في فلسطين

photo_2023-05-30_14-11-09

فيديو: تفاصيل جديدة عن عملية "حرميش"

photo_2023-05-30_17-53-11

تخوف إسرائيلي من مواجهة شاملة: الحرب مع حزب الله ليست لعبة أطفال والأفضل أن تبقى إيران حافة نووية

350509131_1398575550940098_6009766445790743149_n

اشتية يبحث مع رئيس المخابرات المصرية سبل تخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية