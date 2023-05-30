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غانم يبحث مع نظيره المصري سبل الاستفادة من التجربة المصرية في الحوكمة

الثلاثاء 30 مايو 2023 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانم يبحث مع نظيره المصري سبل الاستفادة من التجربة المصرية في الحوكمة



القاهرة/سما/

حث أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، اليوم الثلاثاء، مع نظيره المصري أسامة خروبة، سبل الاستفادة من التجربة المصرية في الحوكمة، إيمانا من دولة فلسطين بضرورة مواكبة العصر الرقمي أسوة بالتجارب الدولية ذات الصلة.

وأكد غانم، خلال اللقاء الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء بالقاهرة، بحضور أحمد عوض من سفارة دولة فلسطين بمصر، حرص دولة فلسطين على حوكمة الدوائر الحكومية المقدمة لخدماتها عبر منظومة رقمية متطورة استجابة للاحتياجات والخدمات المقدمة للمواطنين بطريقة فعالة أكثر، ولبناء مؤسسات دولة على أسس ومعايير وطنية وإقليمية ودولية سليمة، مؤكدا أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات الشاملة لعملية حوكمة المؤسسات والاقتداء بالتجربة المصرية .

كما أكد أهمية توفير برنامج لتدريب كوادر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بفلسطين في مجالات الإدارة وقياس الأداء الحكومي والمتابعة والتقييم .

من جانبه، أكد خروبة حرص الدولة المصرية على مد جسور التعاون وتبادل الخبرات من أجل رفعة شأن الكوادر الفلسطينية وتحقيق الإفادة المرجوة من وحي الخبرة المصرية في المجالات ذات الصلة.

#امجد غانم #مصر #القاهرة

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