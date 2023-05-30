فيديو: طبيعة أسئلة امتحان توجيهي 2023 في فلسطين

رام الله/سما/

غيرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 بحيث تهيئ الأجواء والامكانيات لنجاح الطلبة وتقديرا للأوضاع التي مرت بها العملية التعليمية.

هذا العام أسئلة امتحانات التوجيهي أصبحت عبارة عن 7 أسئلة الأول الاختيار المتعدد ويتكون من 10 فقرات، إضافة الى 6 أسئلة أخرى على الطالب أن يختار منها 4 فقط للإجابة عليها

هذا ما أعلنه بتفاصيله، د. محمد الحواش مدير عام الصحة الشمولية في وزارة التربية والتعليم خلال حوار مع تلفزيون فلسطين في برنامج فلسطين هذا الصباح

وأضح د الحواش أن هناك عدة إجراءات قررتها الوزارة لبث الطمأنينة في نفوس طلبة الثانوية العامة في فلسطين، موضحا هناك استثناء خاص هذا العام بحيث ستعقد دروة امتحانات ثانية في 8/8/2023 يستطيع الطلاب الراغبين التقدم خلالها للامتحانات في الدورة الثانية في جميع المباحث لتحسين المعدل أو اذا لم يكن مستعدا للامتحانات جيدا في الدورة الأولى التي تبدأ في 7/6/2023 وتنتهي يوم 26/6/2023

في هذا الفيديو اللقاء كاملا مع د. محمد الحواش: