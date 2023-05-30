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فيديو: تفاصيل جديدة عن عملية "حرميش"

الثلاثاء 30 مايو 2023 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: تفاصيل جديدة عن عملية "حرميش"



القدس المحتلة/سما/

ذكرت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حرميش" قرب طولكرم، التي نفذت في وقت سابق، اليوم، وأسفرت عن مقتل مستوطن، استقلوا مركبة مع لوحة ترخيص إسرائيلية مزورة وانسحبوا من المكان، في ظل عدم تواجد قوات الاحتلال في المنطقة.

ويظهر مقطع فيديو سيارة بيضاء تحمل لوحة ترخيص صفراء (إسرائيلية)، تقترب ببطء من سيارة سوداء استقلها المستوطن، وعندما أصبحت سيارة المستوطن مقابل السيارة التي استقلها الفلسطينيون، أُطلق النار عليه من مسافة قريبة، ثم انسحبت السيارة البيضاء من المكان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المنفذين تجاوزوا سيارة المستوطن، وأوقفوا سيارتهم في وسط الشارع، وعندما مرت سيارة المستوطن بجوار سيارتهم أطلقوا النار عليه وانسحبوا من المكان، فيما واصل المستوطن القيادة لمدخل المستوطنة القريب، وفي جسده 7 أعيرة نارية.

#عملية حرميش #عملية طولكرم

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