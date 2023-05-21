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اشتية يبحث مع رئيس المخابرات المصرية سبل تخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة

الثلاثاء 30 مايو 2023 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع رئيس المخابرات المصرية سبل تخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة



القاهرة/سما/

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، رئيس المخابرات المصرية الوزير عباس كامل، بحضور وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، وسفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح.

وبحث رئيس الوزراء مع الوزير كامل العديد من القضايا ذات الشأن المشترك، وعلى رأسها قضايا وهموم أهلنا في قطاع غزة وسبل التخفيف من معاناتهم، خاصة فيما يتعلق بتسهيل حركة المواطنين عبر المعابر، وتوصيل الكهرباء من مصر إلى القطاع لرفع كفاءتها وقدرتها الاستيعابية، وسير عملية إعادة إعمار القطاع، وضرورة وجود دور مصري في عملية إنشاء محطات تحلية مياه ممولة من المانحين، إضافة إلى الأمر المتعلق بتفعيل شبكات الهاتف المحمول الفلسطيني في مصر.

ووضع اشتية رئيس المخابرات المصرية في صورة الوضع في فلسطين، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، داعيا إلى الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها المتعلقة بالاقتحامات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات، وتصاعد الاستيطان، وعمليات القتل، ووقف الاقتطاع من أموالنا بشكل غير شرعي، وضرورة بلورة مبادرة دولية لإعادة إحياء عملية السلام.

وثمن رئيس الوزراء الجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية والراعية لملف المصالحة الوطنية، مؤكدا عمق وخصوصية العلاقة الثنائية بين البلدين، قيادة وحكومة وشعبا.

#رئيس الوزراء محمد اشتية

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