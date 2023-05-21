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الاحتلال يجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة

الثلاثاء 30 مايو 2023 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة



القدس المحتلة/سما/

 جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرار منع محافظ القدس عدنان غيث من دخول أراضي الضفة الغربية.

جاء ذلك بعد استدعاء المحافظ غيث للتحقيق من قبل المخابرات الإسرائيلية، في مركز التوقيف المعروف بـ "المسكوبية"، بالقدس المحتلة.

وهذا القرار هو جزء من 4 قرارات عسكرية ظالمة صدرت بحق المحافظ غيث منذ توليه مهامه محافظا للقدس عام 2018، تجدد كل أربعة وستة أشهر، وتتمثل بمنعه من التواصل مع 51 شخصية فلسطينية على رأسها الرئيس محمود عباس، ومنع  دخوله إلى الضفة الغربية، والحبس المنزلي، بالإضافة لعدم مشاركته بأي فعاليات وأنشطة في القدس المحتلة، وهو يخضع حاليا لحكم مفتوح بالحبس المنزلي منذ شهر آب/ أغسطس الماضي.

#الضفة الغربية #محافظ القدس عدنان غيث

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