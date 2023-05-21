الدفاع المدني بغزة: إغلاق 307 نقاط غاز عشوائية خلال أسبوع

غزة/سما/

30 آيار / مايو 2023 03:45

الدفاع المدني: إغلاق 307 نقاط غاز عشوائية خلال أسبوعالدفاع المدني: إغلاق 307 نقاط غاز عشوائية خلال أسبوع

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غزة - وكالة الرأي:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني إغلاق 307 نقاط تعبئة عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي في قطاع غزة خلال الأيام السبعة الماضية، وذلك ضمن جهود الطواقم المختصة من السلامة والوقاية بالدفاع المدني والمباحث العامة بالشرطة والإدارة العامة للبترول.

وأشارت إلى أن الطواقم المذكورة صادرت خلال جولاتها 408 أسطوانات غاز من ضمنها 403 أسطوانات حجم كبير سعة 48 كجم من تلك النقاط.

وأوضح الدفاع المدني أنه تم إغلاق 6 محطات قامت بتزويد الغاز للنقاط العشوائية بشكل مباشر.

وتأتي تلك الجهود تنفيذاً للتوجيهات الحكومية وبتعليمات من النائب العام، بضبط وإغلاق نقاط تعبئة الغاز العشوائية غير القانونية وسط الأحياء السكنية في قطاع غزة؛ والتي تعد قنابل موقوتة تشكل خطراً على أمن وسلامة المجتمع.

وتُواصل الطواقم الحكومية المختصة جهودها للقضاء على نقاط الغاز العشوائية بشكل نهائي، واتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمواطنين الإبلاغ عن أية نقاط غاز عشوائية؛ حفاظاً على السلامة العامة ولتجنيب المواطنين خطر تلك النقاط، وذلك عبر الاتصال على الرقم (109) للعمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني.