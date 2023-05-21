نابلس: افتتاح معرض "النكبة جريمة مستمرة.. والعودة حق"

نابلس/سما/

افتتحت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، معرض الفن التشكيلي "النكبة جريمة مستمرة.. والعودة حق"، وذلك بالتعاون مع جمعية أوتار للإبداع الفني والثقافي والمجلس الاستشاري الثقافي، لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة.

وأقيم المعرض في مقر جمعية أوتار، بحضور محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، ووكيل وزارة الثقافة محمد عياد، وممثلين عن الفعاليات والمؤسسات، وفنانين تشكيليين من محافظات: نابلس، وجنين، وسلفيت، وطولكرم، وقلقيلية، وطوباس.

وضم المعرض 24 لوحة فنية تجسد واقع النكبة الفلسطينية وحق العودة ووسائل النضال الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد اللواء رمضان، أهمية هذه المعارض الفنية وهذه الرسومات التي تخلد في أذهان الأجيال حول واقع الشعب الفلسطيني ونكبته ونضالاته المستمرة في سبيل التحرر من الاحتلال.

بدوره، تحدث عياد، عن أهمية تلك المعارض في حفظ الرواية الفلسطينية والتراث الفلسطيني أمام رواية الاحتلال وسرقته لموروثات الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية جميع القطاعات في حفظ الهوية والرواية الفلسطينيتين.

من جهته، قال الفنان التشكيلي محمد عادل من مدينة قلقيلية، إن المعرض يأتي إحياءً للذكرى الـ75 للنكبة، موضحا أن لوحته المشاركة في المعرض تمثل الحجر الذي يعبر عن الإرث الفلسطيني ورمز المقاومة في وجه الاحتلال.

وأوضح أن اللوحة سيريالية، وتضم حجرا أكبر من حجمه الواقعي، ويشكل رمزية في أهمية الحجر في مسيرة النضال الفلسطيني.

ورحبت سعاد حجاوي، في كلمة باسم جمعية أوتار بالحضور والفنانين المشاركين في الفعالية، مؤكدة أهمية تلك المعارض والفعاليات في حفظ الرواية الفلسطينية وتجسيد نضالات الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

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