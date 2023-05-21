"التربية" ترفض ما جرى في مدرسة الأفق الأساسية بالقدس

رام الله/سما/

عبرت وزارة التربية والتعليم عن رفضها لما جرى في مدرسة الأفق الأساسية في القدس، مؤكدةً أن فعالية للطالبات على وقع أغانٍ عبرية، يتماهى مع سياسات الاحتلال الرامية إلى أسرلة التعليم، وكي الوعي الوطني الجمعي، وضرب مرتكزات الهوية الفلسطينية المقدسية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه المدرسة التابعة لبلدية الاحتلال وبهذه الفعاليات تحاول تجميل وجه الاحتلال البشع وإضفاء الشرعية لمحاولاته استهداف المنهاج الفلسطيني وسيادية التعليم في القدس، داعيةً أولياء الأمور إلى اتخاذ موقف تجاه هذا الحدث وتفويت الفرصة على المحتل العبث في أساسيات التنشئة الشاملة للطلبة وتشويه وعيهم وهويتهم الوطنية وذاكرتهم وانسلاخهم عن أولويات وهموم مجتمعهم الفلسطيني المتمثلة بدولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.