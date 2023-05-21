بورصة فلسطين تعلن صافي أرباح الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الحالي

رام الله/سما/

أعلنت بورصة فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن صافي أرباح الشركات المدرجة، باستثناء شركات التامين، بلغ 103 ملايين دولار في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 4.8% عن الربع المقابل من العام الماضي.

وأوضحت البورصة، في بيان، أن حصيلة الأرباح استندت إلى البيانات المالية التي أفصحت عنها 38 شركة مدرجة، ولا تشمل 9 شركات بينها جميع شركات التأمين، التي قرر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال تأجيل تسليم البيانات المالية لها حتى تاريخ 31/07/2023، لتتمكن تلك الشركات من الايفاء بمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (17) والخاص بشركات التأمين.

وشمل القرار كذلك منع كافة المطلعين في تلك الشركات من التعامل بالأوراق المالية الخاصة بشركاتهم لحين انتهاء فترة التمديد، وهو الأمر الذي نتج عنه عدم الإفصاح عن أي من البيانات المالية عن الشهور الثلاثة الأولى من العام 2023 لكافة شركات التأمين، وبالتالي تم استثناء البيانات الخاصة بقطاع التأمين من كافة المقارنات الواردة أدناه عن فترة الربع الأول من العامين 2022 و2023.

وقالت البورصة إن الشركات الرابحة شكلت ما نسبته 95% من إجمالي عدد الشركات المُفصحة، وبقيمة بلغت 104 ملايين دولار مقارنة مع ما قيمته 101 مليون دولار للربع الأول من العام 2022 بارتفاع نسبته 2.7%، في حين حققت شركتان فقط خسائر بلغت قيمتها حوالي مليون دولار مقارنة مع ما قيمته 3 ملايين دولار للربع الأول من العام 2022، بنسبة انخفاض في الخسائر بلغت 64%.

وحقق قطاع البنوك والخدمات المالية أرباحاً قدرت بـ 41 مليون دولار وبارتفاع 18% مقارنة مع الربع الأول من العام 2022، ما وضعه بالمركز الأول من حيث الأرباح المحققة، فيما حقق قطاع الاستثمار أرباحاً قدرت بـ 27 مليون دولار وبارتفاع نسبته 33% عن نتائج الفترة ذاتها من العام السابق، بينما حل قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة بأرباح قاربت 26 مليون دولار بانخفاض بنسبة 17% في قيمتها عن الربع الأول من العام 2022، وسجل قطاع الصناعة أرباحاً بقيمة 9 مليون دولار بانخفاض نسبته 24% عن الأرباح المحققة للفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى صعيد الشركات الأكثر ربحاً لفترة الربع الأول من العام 2023، فقد جاء بنك فلسطين في المرتبة الأولى مع أرباح بقيمة 21 مليون دولار، بينما جاء في الترتيب الثاني شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) بأرباح بلغت 16 مليون دولار، وحلت فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) في الترتيب الثالث بأرباح بلغت 9 ملايين دولار، في حين حققت شركة أركان العقارية الترتيب الرابع بأرباح بلغت ما يقارب 8 ملايين دولار، تليها في المرتبة الخامسة شركة فلسطين للكهرباء بأرباح بلغت ما يقارب 5 ملايين دولار.

ويبلغ عدد الشركات المُدرجة في بورصة فلسطين 47 شركة مُدرجة كما في نهاية العام 2023،ارتفع إلى 48 شركة بعد إدراج أسهم مستشفى ابن سينا التخصصي منتصف أيار الجاري.