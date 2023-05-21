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وقفة في الخليل للمطالبة بالإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال

الثلاثاء 30 مايو 2023 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة في الخليل للمطالبة بالإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال



الخليل/سما/

طالب مشاركون خلال وقفة نظمت، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما المرضى منهم، ووقف سياسة القمع والإذلال بحقهم.

ونظمت هذه الوقفة على دوار ابن رشد وسط مدينة لخليل، بدعوة من نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ولجنة أهالي الأسرى، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بمشاركة القوى الوطنية وأهالي الأسرى.

وندد مدير هيئة شؤون الاسرى والمحررين ابراهيم نجاجرة، بسياسة إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بعمليات قمع الأسرى ومفاقمة معاناتهم، ومواصلتها اعتقال المرضى منهم وعدم تقديم العلاج المناسب لهم، من بينهم الأسير عاصف الرفاعي الذي تواصل اعتقاله في ظروف صحية صعبة.

وحمل نجاجرة المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان المسؤولية عن حياة الأسرى، الذين تواصل اعتقالهم في ظروف صحية صعبة، وتحرمهم من أبسط حقوقهم المكفولة بالقوانين والمواثيق الدولية.

وفي كلمة الأسرى المحررين، أكد الأسير السابق بديع عمرو، أهمية قضية الأسرى، مطالبا بالالتفاف الشعبي لدعم مطالبهم المشروعة، مستنكرا الصمت الدولي في ظل مواصلة الاحتلال سياسته القمعية، وإهماله للأسرى المرضى، وكبار السن، واعتقال الأطفال والقصّر.

روفع المشاركون في الوقفة صور الـأسرى والشعارات المطالبة بإنهاء الاحتلال، ولجمه عن مواصلة عمليات الاعتقال المتواصلة بحق المواطنين والاطفال، ودعم مطالب وحقوق الأسرى المشروعة.

#الخليل #الاسرى الفلسطينيين

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