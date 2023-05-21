شام الذهبي: والدتي أصالة الأحق بلقب "صوت مصر"

وكالات / سما /

رفضت شام الذهبي نجلة الفنانة السورية أصالة المفاضلة بين شيرين عبد الوهاب والمطربة أنغام في أزمة من الأحق بلقب "صوت مصر"، وقالت إنها لا ترى إلا والدتها الأحق باللقب لأنها صاحبة المسيرة الغنائية الأطول، والتأثير الأكبر.

وقالت شام الذهبي خلال لقائها مع The Insider Arabia: مش بشوف غير أمي أصالة هي صوت مصر الأول مفيش حد زي صوتها وبقالها سنين كتير بتغني فبالنسبة لي الصوت الأول والأخير أصالة.

يذكر أن الجمهور المصري منقسم بشدة على من الأحق بلقب "صوت مصر" وبدأت الأزمة عقب تصريح شيرين عبد الوهاب أنها الوحيدة التي تستحق لقب "صوت مصر"، وتفاقمت حدة الأزمة مع تفاعل أنغام مع جمهورها والحملة التي قاموا بها على السوشيال ميديا، ومشاركة بعض التغريدات الداعمة لها، دون التعليق عليها، علماً أن بعض التغريدات تضمنت سخرية من شيرين وانتقاداً واضحاً لتصرفاتها.

وتدخل إيهاب صالح، مدير أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب المستقيل، لوقف حملة التلاسن بين جمهورها وجمهور النجمة أنغام، وأكد إيهاب أن المعركة تتجه لمساحة "غير لطيفة"، وشدد على متانة علاقة الصداقة بين النجمتين.

وكتب إيهاب صالح عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلاً: هام لكل جمهور شيرين وأنغام، شايف بقالي كذا يوم كلام كتير رايح جاي في قصة الألقاب ومين صوت مصر ومعركة كلامية داخلة في منطقة مش لطيفة خالص».

أضاف: أنا الحمد لله على علاقة قوية بالنجمتين بقالي أكتر من ١٥ سنة، وكل الوسط يعرف ده كويس جداً، شيرين بتحب أنغام وبتحترمها من زمان وأنغام طبعاً بتبادلها نفس الإحساس.

وتابع: كل الكلام والشائعات العجيبة إن أنغام ورا مشاكل حسابات شيرين على السوشيال ميديا، ده كلام ملوش أي صحة من الأساس وأنا في المطبخ، وعارف كويس جدا إيه سبب المشكلة.

واختتم حديثه قائلاً: من حق جمهور كل نجمة يغير ويحب نجمته، ويدافع عنها بس طبعاً من غير غلط وتجريح عشان إحنا أرقى من كده، خلاصة الكلام شيرين وأنغام دول أصوات_مصر وقيمة كبيرة عندنا وفي الوطن العربي.. استهدوا بالله كده.