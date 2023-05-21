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عروس هندية تطارد زوجها بعد هروبه من حفل الزفاف

الثلاثاء 30 مايو 2023 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
عروس هندية تطارد زوجها بعد هروبه من حفل الزفاف



وكالات / سما /

في مشهد حقيقي وليس سينمائي، طاردت عروس عريسها الذي قرر الهروب من حفل الزفاف، ولكن العروس لحقته لمسافة 20 كم وسحبته مرة أخرى إلى الحفل للزواج منها.

وقع الحادث عندما كانت العروس ترتدي ملابس الزفاف وجاهزة للزواج من حبيبها وعريسها الذي ربط بينهما قصة حب لمدة عامين ونصف في معبد بوتيشوار ناث بالهند.

ولكن العريس اختفى عن الأنظار تمامًا، وعند الاتصال به اختلق عذرا  بإنه كان مسافرا إلى بودون لاصطحاب والدته.

بعد الانتظار لبعض الوقت، طاردته العروس مثل النسر في وأمسكت به أخيرا في محطة للحافلات في بهيمبورا، حيث كان يحاول الفرار منالزواج.

بعد مواجهة ميلودرامية، أجبرت العروس عريسها على العودة إلى المعبد حيث تزوج الزوجان أخيرا، بحضور كلتا العائلتين.

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