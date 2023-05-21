خادم الأميرة ديانا السابق: ميغان غسلت دماغ هاري

وكالات / سما /

قال أحد المطلعين على شؤون العائلة المالكة البريطانية، والمقربين جداً من أفرادها، أن ميغان ماركل قد غسلت دماغ الأمير هاري وفتنته.



استيقظ الأمير هاري مؤخراً على حقيقة مريرة مفادها أن زوجته ميغان ماركل غسلت دماغه وفتنته، وفقاً لما ذكره بول بوريل، الذي عمل لدى ديانا لأكثر من 10 سنوات حتى وفاتها المفاجئة في عام 1997، ادعى بشكل مثير أن دوق ساسكس يقيم فقط في الزواج حتى يتمكن من رؤية طفليه ، أرشي وليليبت ، يكبرون.



"هل أنا الشخص الوحيد في المملكة المتحدة الذي يفكر، هل استيقظ هاري أخيرًا على الحقيقة؟ هل رأى أخيرًا حقيقة ما تفعله زوجته وأنه تعرض لغسيل دماغ وفتن بجمالها أو شيء من هذا القبيل؟ قال بوريل في شبكة جي بي نيوز فرايدي "لأننا نعلم جميعًا ذلك ولكن يبدو أنه لا يراه".



ثم ردد بوريل، البالغ من العمر 64 عامًا، التوقعات الأخيرة للملك تشارلز غرانت هارولد، الخادم الشخصي السابق للملك تشارلز ، قائلاً إنه يعتقد أن الملك المنفي سيعود قريبًا إلى أرض الوطن إلى الأبد



وادعى المتحدث، أن هاري ربما يبقى مرتبطاً بميغان من أجل طفليهما الصغيرين، أرشي وليليبيت، لأنه يرى أن الحديث عن انفصال هاري عن عائلته في الوقت الحالي سابق لأوانه، فهو يريد أن يبقى في إطار الأسرة، ليشرف على طفليه وهما يكبران، فإذا انفصل عن زوجته الآن، فسوف يفقد أطفاله، لأن أمهما ستبقيهما في أمريكا، ولن يستطيع أن يراهما.



ويرى بوريل أن الانفصال لابد من أن يحدث مستقبلاً، فهو أمر محتوم، وسيعود الأمير هاري إلى وطنه، وأن أقاربه من العائلة المالكة سيستقبلونه بأذرع مفتوحة، ويرحبون به بكل سرور.



وتأتي هذه التكهنات بعد أن تم نفي شائعات انتشرت مؤخراً، تدعي أن هاري أقام في فندق في غرفة سرية بعيداً عن زوجته.