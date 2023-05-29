بالرابط.. "صندوق الشباب" يعلن بدء التسجيل لبرنامج القرض الحسن للزواج

غزة / سما /

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني، التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة، عن بدء التسجيل للاستفادة من الدورة الجديدة من برنامج القرض الحسن للزواج .

وأوضح رئيس الصندوق – أحمد محيسن أن “الدورة الحالية من البرنامج تستهدف الشباب المقبلين على الزواج ضمن الفئة العمرية من 22 إلى 35 عامًا” مبيناََ؛ بأن: التسجيل سيبدأ يوم الأحد 4/6/2023 ويستمر حتى الخميس 8/6/2023 .

وأشار إلى أن التسجيل للاستفادة من القرض سيتم إلكترونياََ من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على الرابط التالي: (اضغط هنا).

وبين “محيسن” بأنه: سيتم اختيار المستفيدين من القرض من خلال إجراء قرعة علنية مباشرة تأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية، لافتاً؛ إلى أنه سيتم تقديم مبلغ 2000 دولار لكل مستفيد يتم سدادهم بنظام التقسيط الميسر بواقع 50 دولار شهريًا .



كما أكد “محيسن” سعي إدارة الصندوق لتوفير موازنات ودعم مالي لتفعيل باقي برامج الصندوق وهي برنامج الإسكان، وبرنامج التعليم، وبرنامج البحث العلمي والابتكار، بهدف الارتقاء بنوعية وكمية الخدمات المقدمة للشباب الفلسطيني .