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بكيرات: الاحتلال يشن حربا ممنهجة تزداد كماً ونوعاً تجاه مدينة القدس

الثلاثاء 30 مايو 2023 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

 

قال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات إن الاحتلال يشن حربا ممنهجة تزداد كماً ونوعاً تجاه مدينة القدس المحتلة.

وأوضح بكيرات خلال تصريحات صحفية، أن الاحتلال يهدف إلى تهويد القدس بشكل كامل، ويسعى لتغيير الهوية البصرية للمدينة من خلال الاستيطان والهدم، مشيرًا إلى وجود صراع ديمغرافي مع الاحتلال في المدينة.

وبين أن الاحتلال يهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى من خلال التضييق على المصلين.​

وأكد على أن الوجود الفلسطيني داخل المسجد الأقصى يشكل عائقا للمحتل لتحقيق أهدافه.

وأضاف أن اجتماع قادة الاحتلال في المسجد الأقصى ضربة مؤلمة للعالم العربي والإسلامي.

وواصلت مجموعات المستوطنين، اليوم الاثنين، اقتحاماتها للمسجد الأقصى، كما واصلت قوات الاحتلال حفرياتها في ساحة البراق إلى الغرب من المسجد الأقصى المبارك.

وتزايد منع الاحتلال المصلين من الوصول للمسجد الأقصى خلال فترة اقتحامات المستوطنين، كما تكررت الاستفزازات بحق المصلين في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، بحماية قوات الاحتلال؛ في تطور خطير في مشروع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

#ناجح بكيرات #الاحتلال #القدس #المسجد الاقصى

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