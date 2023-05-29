تفاصيل أحداث الشغب في مواجهة الفيصلي والوحدات

القدس المحتلة / سما /

توقفت مباراة الفيصلي والوحدات قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، والتي جمعت الفريقين على ستاد الشهيد فيصل الحسيني في افتتاح بطولة القدس والكرامة، التي ينظمها الاتحادين الفلسطيني والأردني.

وجاء توقف المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع أثر اعتراض لاعبي الفيصلي على الحكم براء أبو عيشة الذي احتسب مخالفة لصالح الوحدات بعد تدخل عنيف من لاعب الفيصلي أنس بني ياسين على زيد القنبر مهاجم الوحدات، ليعترض لاعبو الفيصلي بشكل عنيف وصل لحد الاعتداء على حكم المباراة.

وزادت وتيرة الأحداث خلال توقف المباراة بعد اعتداء لاعبي الفيصلي على بعض المشجعين الذين نزلوا أرضية الملعب، لتفشل كل محاولات تهدئة الأوضاع في الملعب بعد نزول جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لأرضية الملعب من أجل السيطرة على الموقف.

وغادر لاعبي الفريقين المستطيل الأخضر دون أن يطلق الحكم براء أبو عيشة صافرة النهاية، بعد توقفها في الدقيقة 90+1 حيث كانت تشير النتيجة للتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان من المقرر أن يتجه الفريقين لركلات الترجيح حال استمرار التعادل بينهما.

وحملت المباراة ندية وإثارة منذ بدايتها، حيث تمكن الفيصلي من التقدم عبر أحمد أبو شعيرة (38)، وعدل محمود شوكت النتيجة للوحدات من ركلة جزاء (50).

بدوره أعلن الفيصلي على حسابه الرسمي عبر “فيسبوك” أن الفريق سيعود غدا إلى الأردن، في إشارة منه لعدم استكمال البطولة رغم المساعي الحثيثة من جانب الاتحادين الفلسطيني والأردني لتصفية الأجواء بين الطرفين.