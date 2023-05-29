  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

منتخب الخماسي يستعد لكأس العرب بمشاركة 5 لاعبين من غزة

الثلاثاء 30 مايو 2023 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب الخماسي يستعد لكأس العرب بمشاركة 5 لاعبين من غزة



غزة / سما /

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم الصالات استعداداته للمشاركة في البطولة العربية المقامة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مطلع يونيو المقبل.

وتقام التدريبات بقيادة الكابتن شامل داغستاني المدير الفني للمنتخب في لبنان والمحافظات الشمالية والجنوبية، حيث يعتمد الجهاز الفني على الأسماء نفسها التي خاضت معه الاستحقاقات الماضية حقق خلالها العديد من النتائج الإيجابية أمام أقوى المنتخبات العربية والأسيوية.

وتضم بعثة فدائي الصالات، حسام الدين الحسيني رئيس البعثة، وشامل داغستاني المدير الفني، وأسامة شلبي مساعد المدير الفني، وإياد دويمة مدرب حراس المرمى، ومحمود الحاج معد بدني، والدكتور إسماعيل الهرش طبيب البعثة.

وضمت البعثة اللاعبين: ( ادهم خويلد، رشيد شواهنة، إبراهيم جبارة ، أوس شحادة، جلال أبو يوسف، عماد فحجان، علي الحواجري ، عبد الرحمن النبريص ، موسي حرارة ، عدنان سلوم، أحمد محمد سعيد دهشى، أحمد مصرية ، محمد حبوس، غسان سرية، محمد غندور)

ويلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات مصر، العراق وموريتانيا.

#غزة #منتخب الخماسي #كأس العرب #لاعبين

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: زيارة اشتية للقاهرة لها علاقة بتوزيع الشقق المصرية بغزة والبضائع التي يتم ادخالها للقطاع

بلدية غزة تصدر تنويهاً هاماً للمواطنين بمحيط مستشفى الشفاء

فلسطين تشكر الأردن..

مقتل عنصر سابق في الاستخبارات الإسرائيلية شمال إيطاليا

تصريحات هاليفي حول "وحدة الرضوان".. استهتار أم استغلال؟

كاتب إسرائيلي: نتنياهو لم يبق لنا إلا حلين.. نكبة ثانية أو دولة واحدة بـ"وزير دفاع فلسطيني"؟

ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن فوز أردوغان؟

الأخبار الرئيسية

اصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية اطلاق نار شمال طولكرم

image_processing20230530-3999789-tip8f9

تفاصيل جديدة حول غرق قارب كان على متنه ضباط مخابرات إسرائيليين

أخذ قياسات منزلي شهيدين.. إصابات واعتقالات في مداهمات واسعة بالضفة الغربية

photo_2023-05-29_21-27-26

تضرر مركبة عسكرية إسرائيلية بإطلاق نار قرب "كريات أربع"

Le0aMYqA

تحقيق عن الجيل الجديد من المسلحين بالضفة.. ينذر بانفجار قريب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية