منتخب الخماسي يستعد لكأس العرب بمشاركة 5 لاعبين من غزة

غزة / سما /

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم الصالات استعداداته للمشاركة في البطولة العربية المقامة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مطلع يونيو المقبل.

وتقام التدريبات بقيادة الكابتن شامل داغستاني المدير الفني للمنتخب في لبنان والمحافظات الشمالية والجنوبية، حيث يعتمد الجهاز الفني على الأسماء نفسها التي خاضت معه الاستحقاقات الماضية حقق خلالها العديد من النتائج الإيجابية أمام أقوى المنتخبات العربية والأسيوية.

وتضم بعثة فدائي الصالات، حسام الدين الحسيني رئيس البعثة، وشامل داغستاني المدير الفني، وأسامة شلبي مساعد المدير الفني، وإياد دويمة مدرب حراس المرمى، ومحمود الحاج معد بدني، والدكتور إسماعيل الهرش طبيب البعثة.

وضمت البعثة اللاعبين: ( ادهم خويلد، رشيد شواهنة، إبراهيم جبارة ، أوس شحادة، جلال أبو يوسف، عماد فحجان، علي الحواجري ، عبد الرحمن النبريص ، موسي حرارة ، عدنان سلوم، أحمد محمد سعيد دهشى، أحمد مصرية ، محمد حبوس، غسان سرية، محمد غندور)

ويلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات مصر، العراق وموريتانيا.