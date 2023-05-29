أمواج تعلن عن قنوات جديدة لبث الدوريات العالمية

غزة / سما /

زفَّ عبد السلام هنية رئيس مؤسسة أمواج الإعلامية بشرى سارة جداً للشارع الرياضي في قطاع غزة فيما يتعلق بقنوات أمواج الرياضية التي تعمل على بث المباريات المشفرة في الدوريات العالمية.

وأعلن هنية عن وصول جهاز جديد لبث 4 قنوات بدلاً من اثنتين ما يساهم ذلك في زيادة دائرة بث المباريات والأحداث الرياضية حول العالم.

وأشار هنية إلى أن الفترة الحالية تشهد العمل على تقوية إشارة البث للقنوات الأربعة من خلال لجان فنية متخصصة بما يضمن ثبات الإشارة وعدم التقطيع على بعض المناطق.

ولاقت هذه الخطوة رضى الآلاف من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين ذلك تعزيزاً لفرصة متابعة أشمل وأوسع للبطولات والأحداث الرياضية.

وتعمل قنوات أمواج الرياضية على بث المباريات البطولات العالمية خلال سنوات طويلة ما ساهم في منح الرياضيين فرصة مشاهدة أكبر البطولات بشكل مجاني، دون الحاجة لدفع اشتراكات مالية سنوية للقنوات الناقلة حصراً للبطولات حول العالم.