إصابات بالاختناق جراء استهداف الاحتلال طلبة مدرسة في حوارة جنوب نابلس

نابلس / سما /

أصيب، اليوم الثلاثاء، عدد من الطلبة والمعلمين، بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، جراء مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة عمر بن الخطاب الأساسية للبنين في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفاد مدير المدرسة رجا عواد ، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية، تجاه الطلبة والمعلمين، عقب خروجهم من المدرسة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأشار عواد إلى أن قوات الاحتلال منذ شهر تحاول عرقلة المسيرة التعليمية في المدرسة، عبر إرهاب الطلبة وملاحقتهم ومحاولة اقتحام المدرسة أكثر من مرة، بحجة قيام الطلبة بضرب الحجارة، مشيرا إلى أن المعلمين بالتعاون مع المجتمع المحلي يُضطرون يوميا إلى الانتشار على طول الطريق المؤدية إلى المدرسة، لتأمين وصول الطلبة إلى المدرسة ومغادرتهم.

وأكد أن طلاب المدرسة التي تضم 500 طالب من الصف الأول حتى السابع الأساسي، يعانون من الإرباك والتوتر والخوف من الوصول إلى المدرسة، جراء ممارسات جنود الاحتلال الاستفزازية.