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اندلاع مواجهات عند مدخل المغير المغلقة لليوم الـ18 على التوالي

الثلاثاء 30 مايو 2023 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الغربي لقرية المغير شرق رام الله، التي يواصل الاحتلال إغلاق مدخليها الرئيسين لليوم الثامن عشر على التوالي.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال المتمركزة على المدخل الغربي للقرية أطلقت قنابل الغاز السام والصوت صوب طلبة المدارس والأهالي، دون أن يبلغ عن تسجيل إصابات.

يشار إلى أن القرية تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال، التي تواصل إغلاق المدخلين الرئيسين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

#قرية المغير #مواجهات #الاحتلال

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