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جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة تعقد اجتماع الجمعية العمومية

الثلاثاء 30 مايو 2023 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة تعقد اجتماع الجمعية العمومية



غزة / سما /

عقدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة اجتماع الجمعية العمومية في فندق المشتل غرب مدينة غزة، والذي حمل عنوان "انطلاقة واثقة.. نحو مستقبل أفضل".

وافتتح المهندس محمد مشتهى مدير الجمعية الاجتماع، بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور ممثل وزارة الداخلية، بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة من رجال الأعمال، ليُتلى بعد ذلك آيات من القرآن الكريم، والنشيد الوطني، وتوضيح كامل نشاطات وفعاليات الجمعية خلال الفترة الماضية.

وجرى خلال الاجتماع المصادقة على التقارير الإدارية والمالية السنوية وإقرارها للعام 2022، وتعيين مدققاً للحسابات.

واستعرض السيد أحمد أبو عيدة رئيس مجلس إدارة الجمعية انجازات الجمعية على مدار عام كامل من خلال تقديم أفضل الخدمات لرجال الأعمال، ورسم السياسات الاقتصادية، عبر خطة مدروسة ومنظمة لخدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.

وأكد على حرص الجمعية على بث روح الوحدة في مؤسسات القطاع الخاص تحت مظلتي المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في محافظات غزة واتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين على مستوى الوطن.

وشكر أبو عيدة أعضاء الهيئة العامة على ثقتهم ودعمهم المعنوي لمجلس الإدارة ليتمكن من الاستمرار بتأدية دوره الريادي في خدمة رجال الأعمال وتطوير الاقتصاد الفلسطيني في كافة القطاعات.

من جانبه، استعرض أمين سر جمعية رجال الأعمال الأستاذ عبد الحكيم إسماعيل، أداء الجمعية ونتائج عملها خلال الفترة الماضية، مؤكداً حرص مجلس الإدارة على مواصلة العمل الجاد لتجاوز وتحقيق جميع أهداف خطته بما يخدم الأعضاء، ويرتقى بأداء الجمعية.

وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تهدف خلال المرحلة المقبلة إلى تعديل النظام الداخلي واعتماد دليل إجراءات اداري ومالي بهدف تحسين أداء الجمعية، والحصول على شهادة الايزو.

وفي ختام الاجتماع، تم المصادقة على التقارير الإدارية والمالية بالإجماع، بعد عرضها على الهيئة العامة بحضور مراقب الداخلية، والموافقة على خطة عمل الجمعية للأعوام القادمة.

#جمعية رجال الأعمال

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