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فلكيا .. تحديد موعد عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 30 مايو 2023 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلكيا .. تحديد موعد عيد الأضحى المبارك



رام الله / سما /

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، أن الحسابات الفلكية التي قامت بها تشير إلى ان يوم الاثنين الموافق 19 حزيران، سيكون غرة شهر ذو الحجة للعام 1444 هجرية، وبذلك تكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 حزيران، ويوم الأربعاء 28 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية في بيان لها، أن الاقتران المركزي "المحاق" لشهر ذو الحجة 1444 هجرية سيحدث صباح يوم الأحد الموافق 18 حزيران في تمام الساعة 07:37 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، وهو يوم التحري في كافة دول العالم.


وتابعت الفلكية الفلسطينية ، ان في هذا اليوم سيغرب القمر بعد غروب الشمس في كافة الدول العربية والإسلامية وستكون رؤيته ممكنة بواسطة التلسكوبات من مناطق واسعة من العالم العربي والإسلامي، وبالعين المجردة في الأمريكيتين، ومن المتوقع أن تبدأ معظم الدول العربية والاسلامية الشهر الهجري الجديد في يوم واحد، وهو الاثنين 19 حزيران.

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